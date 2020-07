Na 200 lidí dva záchody! Pivo je ale dobré, pochvalují si hosté kempu

Rozlehlý stanový kemp Riviera zaujme návštěvníky hlavně tím, že je blízko řeky. A právě díky tomu je mezi ubytovanými nejvíce vodáků s dětmi.



"Voda v řece je studená a teče to pěkně," zhodnotila otužilá dívka. "Docela rychle to teče, nedá se jít proti proudu ani plavat," doplnil její pánský doprovod.

Prvotřídní pivo



Důvodem ukotvit loď právě v okolí kempu je pro spoustu vodáků pivo. A vychutnat si ho přímo z tanku je opravdu raritou nejenom na Berounce. "Pivo je úžasný, sklenice také dobrý, skvěle natočený, dobře chlazený," pochvaluje si návštěvník. "Je tady bezvadná nálada a bezvadný hospodský," hodnotí s nadšením další.



Točené pivo stojí obstojných 32 korun, ale ceny za jídlo už nejsou zrovna lidové. K obědu si můžete dát klobásu za 69 korun, v nabídce mají také smažený sýr či smažený květák za 119. "Můžeme mít jen smažené věci, to je nařízené od hygieny, jelikož máme malé prostory," vysvětlil provozovatel kempu Michal Link.

Ceny za přespání



Za stan dáte 45 korun za noc, za auto 35 korun, za karavan 70. Dospělý v kempu přespí za 45 korun a dítě za 25. Za pejska, který je vítaným hostem, zaplatíte dvacetikorunu.

Anketa Jak se vám líbilo v kempu Riviera? Za jedna, byla to naprostá paráda, skvělá dovolená 0 0 hlasů Za dva, velmi slušné, kromě drobností spokojenost 0 0 hlasů Za tři, ušlo to, mohlo to být podstatně lepší 0 0 hlasů Za čtyři, celkem zklamání, kemp očekávání nesplnil 0 0 hlasů Za pět, na kemp radši zapomenu, velká bída 100 3 hlasy Hlasovalo 3 lidí.

"My si platíme celoroční stání, není to moc, není to málo, je to tak akorát na místní poměry. Oceňujeme, že je to takový normální, že to není přehnaně komerční, jsme takoví skromní," objasnil otec rodiny, která do kempu přijela obytným vozem.



Chatky v kempu postavené nejsou kvůli hrozbě velké vody. I kvůli ní nebylo možné postavit klasické sociální zařízení, ale pouze mobilní kontejner.

Hygiena a sociální zařízení



Sociální zařízení jsou nová a zvenku vypadají čistě, tak se inspektor podíval také dovnitř. Na kapacitu 200 lidí vychází pouze dva záchody, což není asi úplně dostatečné, ale vypadají čistě. Ruce si mohou lidé umýt v malém umyvadle se studenou vodou. Chybí ale mýdlo i dezinfekce. Ta naopak nechybí u vstupu, stejně jako cedule s povinnými rozestupy.



Mezi další vybavení patří umývárny a čtyři oddělené sprchy. Také vypadají velice čistě, jsou nové. Osprchovat se dá za 20 korun, žetony se kupují na recepci a teče i teplá voda. "Vždycky to tady bylo v naprostým pořádku," řekl jeden z hostů.



V kempu nechybí popelnice na tříděný odpad. A i po víkendu, kdy bylo velice plno, jsou popelnice poměrně prázdné a hlavně nesmrdí.

Zajímavosti v okolí, tipy na výlet



Kemp se nachází uprostřed vodácké naučné stezky kolem řeky Berounky, což ocení zejména děti. A díky tabuli zjistí, že tam mohou potkat třeba užovku.



Dětské hřiště ani žádné velké atrakce pro děti nečekejte, kemp si zakládá na tom, že je zde hlavně klid a rodinná atmosféra. Okolí ale nabízí vyžití až až.



"Je tady kousek, asi tři kilometry daleko, přehrada Klíčava, dále třeba Hamousův statek, který je přidružený ke Křivoklátu," vyjmenoval Link. Hamousův statek je památka lidové architektury, jedná se o selskou usedlost s roubeným domkem, chlévy, stájemi, sýpkou a stodolou.



K hradu Křivoklát se dá šestikilometrovou lesní procházkou pohodlně dojít. Na Křivoklátu jsou po celé léto připraveny různé akce, ať se jedná třeba o šermířské souboje, koncerty nebo scénické prohlídky. Klasické prohlídky jsou rozdělené do několika okruhů včetně kompletního provedení hradem s cenami od 100 do 260 korun.

Hodnocení kempu

Za čisté zázemí, příjemnou atmosféru a všechny spokojené hosty prázdninový inspektor uděluje kempu Riviera stříbrnou medaili.



Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.