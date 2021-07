Byla to jen klukovina, tvrdí mladík, který se přiznal ke střelbě na autobus

Případ dubnové střelby na autobus v Hronově na Náchodsku, ve kterém bylo osmnáct lidí, má pokračování. Policie z činu podezřívá dvaadvacetiletého mladíka, který se měl u výslechu dokonce přiznat. Podle něj to byla klukovina.

"Paní to měla asi 10 až 15 centimetrů od hlavy. Pár vteřin a měla by to v hlavě," vzpomíná na hrozivou událost cestující.

Autobus zrovna vyjížděl ze zastávky poblíž rodného domu Aloise Jiráska. Byla skoro půlnoc – 14. dubna. Po třech minutách jízdy se ozvala rána. "Řidič slyšel plesknutí a už se sypalo sklo," přiblížil jednatel přepravní společnosti Radim Prokopec.

Žádný hozený kámen. Podle policie skutečně útočil střelec. Je mu dvaadvacet let. "Muž se policistům k činu doznal a v nejbližších dnech bude obviněn," okomentovala případ mluvčí krajské policie Šárka Pižlová.

Nikdo se naštěstí nezranil. Přitom projektil dokonce pokračoval dál a odřel ještě sklo na druhé straně vozu. Muž vystřelil vzduchovou pistolí na linkový autobus, ve kterém cestovalo 18 lidí.

Test ukázal, jaké škody udělá například diabolka s kovovými hroty. Čelní sklo poškodí, ale neprostřelí. Jenže boční okna autobusů jsou až o polovinu slabší.

Pravděpodobný střelec je vyšetřovaný na svobodě, u soudu by mu hrozily dva roky vězení. Místní si právem oddechli, ale cestovní návyky od té doby změnili. "Budu si tam dávat bacha, budu si jinak sedat v autobuse," vysvětluje cestující.

Policie případ vyšetřuje jako tři trestné činy – výtržnictví, poškození cizí věcí a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.