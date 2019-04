Na čem můžete snadno ušetřit své peníze? Ozkoušejte tyto tipy!

Většina Čechů vychází se svými penězi od výplaty k výplatě. Nějaká ta finanční částka navíc by jistě potěšila každého z nás, ale bonus nebo prémie se na výplatní pásce nevidí moc často. Není ovšem nic jednoduššího, než vzít situaci do svých rukou a ušetřit si peníze navíc pomocí těchto pár tipů!

Jak ušetřit na energiích?

Ač se vám budou zdát tyto připomínky hodně banální, věřte, že i každá malá změna vám pomůže z dlouhodobého měřítka ušetřit znatelné peníze do vaší rodinné kasy.



1. Vyměňte klasické žárovky za úsporné, nejlepší volbou jsou LED žárovky.

2. Naučte se také svítit jenom tam, kde je potřeba a nenechávejte zbytečně rozsvíceno ve více místnostech najednou.

3. Spotřebu energie můžete snížit i tím, že budete na sporáku při vaření používat na hrnce pokličky (až o 30 %) a malé hrnce nebudete zbytečně pokládat na velkou plotýnku.

4. Místo koupele ve vaně si dopřejete sprchu. Naučte se také například vypínat vodu při čištění zubů nebo nemít zapnutou vodu po celou dobu mytí nádobí a na účtu za vodu uvidíte, že i takové maličkosti se vám vyplatily! A přitom jde jen o pouhý zvyk.



Vyplatí se také zmapovat si ceny jednotlivých dodavatelů. Dávejte si ale pozor, abyste nenaletěli podvodníkům a spočítejte si, zda se vám daná nabídka opravdu vyplatí.



Jak ušetřit na jídle?

Za co většinou utrácíme nejvíce bez rozmyslu, je právě jídlo. Po výplatě máme sice plnou ledničku, ale týden před tou další zase řešíme, jestli si dáme brambory na loupačku, nebo bramborové placky, protože je to to jediné, na co nám ještě zbyly peníze. A přitom stačí více předem plánovat.



1. Před odjezdem na nákup si sepište přesný seznam věcí, které chcete v obchodě nakoupit a řiďte se jím.

2. Slevy v obchodech obhlédněte ještě dříve, než do krámu vyrazíte. Vymyslete předem, co by se dalo následující týden ze zlevněných surovin uvařit a zařaďte je do svého seznamu.

3. V obchodě nakupte pouze to, co máte na seznamu. Obchodníci vás chtějí nalákat na nepřeberné množství slev a následně odjíždíte domů s věcmi, které jste vůbec nechtěli a ani je nepotřebujete.

4. Pokuste se co nejvíce využít zbytků potravin, které vám zůstanou v lednici po jiném vaření a nevyhazujte je. Jídla „co dům dal“ jsou stejně ve finále často nejlepší!

5. Zhodnoťte, zda se vám více vyplatí jíst v práci (pokud máte výrazné slevy na jídlo) nebo si připravovat obědy doma. Každodenní stravování po restauracích, i když je jistě pohodlnější, vás o peníze připraví velmi rychle.



Naučte se praktikovat tyto tipy a určitě vám na konci měsíce pohled na váš zůstatek na účtu vykouzlí úsměv na tváři! Pokud si vezmete alespoň některé z těchto rad k srdci, budete moci s ušetřenými penězi dále pracovat a začít je například spořit. S finanční rezervou na účtu se přece jenom každému lépe usíná!