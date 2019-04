Na české lesy se řítí kůrovec! Odborníci se obávají obřího rojení

Lesy v Česku může čekat největší kůrovcová kalamita v historii. Kvůli suchému a teplému počasí se už teď, dřív než jindy, rojí první letošní generace kůrovce a odborníci předpokládají, že vyletí dokonce ve čtyřech cyklech, místo běžných dvou. Lesy by prý mohl zachránit jen dlouhodobý déšť.

Letošní první generace kůrovce vylétá. Nikdy se kůrovec nerojil tak brzy. Je to zhruba o dva týdny dřív než loni a jestli bude stále sucho a teplo, čeká lesy největší kůrovcový nálet v historii.



“Skutečně se můžeme dočkat rojení i čtvrté generace kůrovce v průběhu září, obvykle jsme mívali dvě generace kůrovce,“ sdělil ředitel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek.



“Bude mít velký prostor pro to, aby vyvedl první generaci, která bude poměrně silná. Od toho se pak odvíjí celý ten letní boj s kůrovcem,“ řekl ředitel Správy městských lesů Jihlava Václav Kodet.



Už teď jsou lesy decimované kůrovcovou apokalypsou. Lesy, které už kůrovec napadl, jsou naprosto zplundrované. Kromě Vysočiny je kritická situace v dalších šesti krajích.



Úpí celá Morava, východní a jižní Čechy. V lesích se těží prakticky jen kůrovcové dřevo. Tak aby se škody, které jdou do stovek miliónů korun, alespoň snížily a postup kůrovce zpomalil.



“V loňském roce Lesy ČR vytěžily v lesích, které spravují přes šest miliónů metrů krychlových kůrovcového dřeva, což je nejvíc historii podniku,“ přednesla mluvčí Lesy ČR Eva Jouklová.



“Kůrovec rozhodně neřekl poslední slovo a jsem přesvědčený, že ho bude víc než loni,“ odhadl Kodet.

Pomohl by dlouhodobý déšť. Stromy by se díky vláze kůrovci lépe bránily. Podle předpovědí by vydatnější deště mohly přijít v první polovině května.