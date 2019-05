Na českém internetu řádí falešní vojáci. Lidé jim posílají statisíce

Důvěřiví lidé, hlavně ženy, přicházejí o velké sumy peněz, které posílají do zahraničí neznámým podvodníkům. Ti se na internetu vydávají nejčastěji za vojáky nebo vojenské lékaře. Naposledy přišla takto o tři čtvrtě milionu seniorka na Prostějovsku. Oběti podvodů jsou ale po celé republice a někdy přicházejí o mnohem větší částky.

Případů podvedených žen údajnými vojáky americké armády podle policie neustále přibývá. Kriminalisté přitom tvrdí, že se jedná o učebnicové příklady podvodů spáchaných na internetu.

O bezmála tři čtvrtě milionu korun přišla seniorka z malé obce na Prostějovsku. Na sociální síti se seznámila s domnělým vojákem sloužícím v Iráku. Poté, co se sblížili, ji pod záminkou zaslání cenného balíku na její adresu přiměl k provedení bezhotovostní platby ve výši 150 tisíc korun.

Zanedlouho kvůli uvolnění balíku na celnici požadoval zaslání dalších peněz, tentokrát bezmála 500 tisíc. Důvěřivá žena tak vysokou částku neměla, proto si v bance sjednala úvěr na půl milionu korun, který mu obratem poslala.

Krátce nato se údajný voják odmlčel. Obětí podobného podvodu se ale nedávno stal i mladý muž z Uherskohradišťska. Na seznamce se sblížil se ženou, která se vydávala za vojákyni na mírové misi v zahraničí.

Ta mu nabídla provizi za to, že jí uschová balík s penězi, které s kolegy našli při vojenské akci. Scénář byl téměř stejný jako v předešlém případě, ale od vyřízení dvousettisícového úvěru muže odradila bankovní úřednice. Přišel tak o zhruba 40 tisíc. Pokud se strůjce podvodu podaří vypátrat, za mřížemi by mohl strávit až osm let.