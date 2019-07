V Česku opět udeří tropy, o víkendu by mohlo být až 35 stupňů!

Čeká nás další týden plný vysokých teplot, které by měly už v úterý překračovat 30 °C, v závěru týdne by mohlo být i 35 °C, upozorňují meteorologové. Pršet by přes týden mělo jen ojediněle, sucho tak bude dále pokračovat.

Podle meteorologů nás čeká další velmi teplý týden. "Do střední Evropy se bude rozšiřovat tlaková výše od jihozápadu a současně počasí u nás v pondělí, zpočátku i v úterý částečně ovlivní jižní okraj teplé fronty. Tlaková výše se bude ze střední Evropy jen zvolna přesouvat k severu," uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Už v pondělí by měly teploty vystoupat k 26 až 30 °C, na většině území by mělo být podle meteorologů zataženo, později odpoledne by se na severovýchodě mohl objevovat slabý déšť.

I v úterý by se na severovýchodě mohl objevovat slabý déšť, podle ČHMÚ by mělo být zpočátku převážně oblačno až polojasno. V průběhu dne by se pak mělo vyjasňovat. Teploty přes den vystoupají k 27 až 31 °C.

V noci na středu by měly teploty poklesnout k 17 až 13 °C, přes den se pak budou pohybovat kolem 26 až 30 °C, stále by nás měla provázet jasná až polojasná obloha.

V dalších dnech pak budou teploty dál stoupat, ve čtvrtek by mělo být podle ČHMÚ 29 až 33 °C, i nadále by mělo být jasno až skoro jasno.

Akumulace srážek do pátečního večera.

Tropy nás budou provázet i během pátku a přes víkend, kdy by měla také začít přibývat oblačnost. V pátek se na teploměrech objeví 30 až 34 °C, o víkendu by zpočátku mohlo být místy i 35 °C, upozorňuje ČHMÚ. Bouřky a přeháňky by se měly objevovat ojediněle.