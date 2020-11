Na Českolipsku našli mrtvou vlčici, kolem by mohla být smečka

"Pravděpodobně jak vyskočila na silnici, tak byla sražena autem, ale to je jenom domněnka. Kontaktoval jsem ochranu přírody. Myslivci s ní nesmí ani manipulovat při nálezu. Udělali jsme to tak, jak nám zákon ukládá, a celou věc předali," řekl Miroslav Křupala, starosta obce Vrchovany, která s Dubou sousedí.

Jde o nejpřísněji chráněného živočicha u nás. Tělo vlčice teď experti podrobí důkladnému výzkumu. Výzkum by mohl pomoci potvrdit i hypotézu, že na Českolipsku se pohybují s největší pravděpodobností už dvě vlčí smečky. Předpokládají, že půjde o vlka nížinného, který do Česka přešel z oblasti Lužice na česko-polském území. Více by měla ukázat pitva.

To potvrdila i Jindřiška Jelínková, specialistka na vlky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR): "Provádíme pitvu, provádíme rentgenový snímek, abychom potvrdili příčinu úhynu. Dokážeme určit přesně stáří. Dokážeme zjistit, zda už měla vlčata. Podle analýzy DNA i zjistit o příslušnost k nějaké konkrétní smečce."