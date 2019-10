Na cestě do svatého města shořel autobus. V plamenech zemřelo 35 lidí!

Nehoda se stala ve středu večer poblíž města Medína. Autobus s cizinci arabského a asijského původu měl podle zpravodajského portálu BBC namířeno do svatého města islámu Mekky.

Při srážce s kamionem začal autobus hořet - plameny ho celý pohltily a zbyly z něj jen trosky. Záchranářům se podařilo zachránit čtyři lidi, kteří skončili v nemocnici. Dalších 35 cestujících však to samé štěstí nemělo - při nehodě přišli o život.

Podle místních novin se jednalo o muslimy, kteří chtěli absolvovat pouť do Mekky. Saúdský princ a guvernér Medíny Faisal bin Salmán vyjádřil rodinám zemřelých upřímnou soustrast.

Není to poprvé, co poutníci přišli v Saúdské Arábii na cestě do svatých měst o život. V roce 2017 například zemřelo šest Britů po havárii minibusu, který měl namířeno z Mekky do Medíny.