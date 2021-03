Na co se zaměřit při výběru interiérových dveří?

Když dojde na volbu interiérových dveří, většina lidí se řídí hlavně jejich vzhledem. Ten je samozřejmě důležitý, ale pamatovat bychom měli také na jejich funkčnost a vybírat je podle toho, jakou roli mají v bytě plnit.



„Vnitřní dveře nemají za úkol pouze oddělovat jednotlivé místnosti, ale také omezují šíření hluku v bytě. To je třeba při výběru zohlednit a například do ložnice nebo dětského pokoje zvolit dveřní křídlo s plnou výplní, které hluk v bytě izoluje lépe než to prosklené,“ vysvětluje Pavel Hajný, manažer divize interiérových dveří značky VEKRA. Do tmavých místností jsou naopak ideální prosklené nebo celoskleněné interiérové dveře , které propustí dostatek slunečního světla.Důležitým kritériem při výběru konkrétních dveří by měla být kvalita jejich provedení. Pozornost věnujte jejich konstrukci, povrchu, ale i detailům, jako je kování, panty nebo kliky. „Určujícím faktorem je dveřní výplň, která má vliv jak na pevnost dveří, tak i na jejich zvukově izolační vlastnosti. Z toho důvodu příliš nedoporučuji tak zvanou voštinovou výplň, kterou tvoří tvrzený papír. Ideální je například dřevotříska plná nebo dutinková,“ radí Pavel Hajný z VEKRY. U klik pro interiérové dveře vsaďte na kvalitní a odolné materiály, jako je například nerezová ocel.Co se týče povrchu dveří, zde záleží hlavně na stylu interiéru a představě majitele. „Pro běžné potřeby se dobře hodí třeba CPL laminát, který je barevně stálý, odolný proti poškození i nečistotám a velice dobře se udržuje. Ti více nároční na design a provedení zase dávají přednost lakovaným dveřím,“ objasňuje Pavel Hajný z VEKRY. Z pohledu sladění vzhledu dveří s podlahou pak záleží na osobních preferencích. Dokonalé sjednocení je skoro nemožné, protože výrobců podlah a dveří je mnoho a každý využívá jiné materiály. Vždy je lepší volit určitý barevný kontrast.Rozhodně při výběru dveří nepodceňujte i jejich montáž. Nejlépe je povolat na to profesionály, ideálně přímo jejich dodavatele a vybrat takového, který dbá na správný postup. „Prostor mezi zárubní a stěnou se vyplňuje montážní pěnou, která by měla být nanesena po celém obvodu a nikoli jen na pár bodech, jak se bohužel děje na mnohých stavbách. Pokud totiž u zárubně zůstanou volná místa, skrze ně se nese hluk,“ upozorňuje Pavel Hajný z VEKRY.Před objednáním nových dveří si také ověřte, jak dlouhou záruku vám dodavatel poskytne a na co všechno se vztahuje. Nejlepší je řešit realizaci interiérových dveří vždy jako dodávku s montáží na klíč.Více na www.vekra.cz