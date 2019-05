Na co si dát pozor, aby se grilování neproměnilo v horor

Kdo by neměl rád teplé letní večery strávení s přáteli na zahradě u grilu. Nakládané maso, grilovaný hermelín nebo špízy. Ugrilované pochoutky zabírají celý stůl a vy nevíte, co si dát na talíř dřív. Žaludky budou spokojené, ale pokud si nedáte pozor, může jim to také hodně ublížit.