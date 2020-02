Na co si dát pozor při vrácení zboží? Obchody často porušují zákon!

Někteří internetoví prodejci se snaží dotlačit zákazníky, aby při vrácení zboží do dvou týdnů přistoupili na to, že nedostanou peníze zpět, ale místo toho získají body na zákaznickou kartu. Podle České obchodní inspekce tím ale porušují zákon. Zákazník totiž často dorazí do kamenné prodejny, aby ušetřil za poštovné. A prodavač toho zneužije k tomu, aby mu vnutil body, které musí utratit u stejné firmy.