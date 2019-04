Na co si poprvé našetřila hvězda Ordinace v růžové zahradě?

Vysněná panenka, autíčko nebo třeba plyšák. Každý z nás si asi pamatuje, co si poprvé koupil za své našetřené peníze a jak pyšný zároveň byl. A na co šly první úspory Libora Stacha alias seriálového doktora Adama Svobody z Ordinace v růžové zahradě 2?

Už od malička byl Libor Stach hodně šetřivé dítě a maminka se ho snažila ke správnému hospodaření s penězi vést. „Jako první jsem si ušetřil na knížku Zvoník u Matky Boží od Walta Disneyho, která se prodávala v trafice blízko našeho domu. Chodil jsem okolo ní asi dva týdny nebo měsíc, pak jsem si jí koupil a měl jsem z ní doopravdy obrovskou radost,“ vzpomíná Stach.



Naučit děti hodnotě peněz a základní finanční gramotnosti by mělo být pravidlem, ale bohužel to v dnešní době ještě pořád není samozřejmost. Sám Libor uznává, že je vděčný za to, jak ho doma k zacházení s penězi vedli.



Spořit si peníze a mít něco v záloze se vyplatí zkrátka vždy, už jenom pro psychickou pohodu. „Za první větší naspořené peníze jsem si vybavil svůj byt novým nábytkem a taky jsem si dopřál dovolenou v horách,“ svěřuje se Stach a přiznává, že o to větší radost z toho následně měl.



„Myslím, že naučit se správně s penězi pracovat je velmi důležité. V dnešní době je poměrně jednoduché sklouznout do dluhů, protože ve škole vás pracovat s penězi nikdo nenaučí a kdo jiný vás do toho zasvětí, než vaši rodiče, žejo,“ dodává.



„Díky nějakému finančnímu zázemí, které se mi díky televizi dostalo, jsem se odhodlal vzít si hypotéku a uvázat se,“ komentuje jeho zásadní životní krok. Spořit a rozumně zacházet s penězi se pokouší i nadále a jak sám říká, pořád se snaží udržet finanční zálohu i na horší časy.