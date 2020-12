Na co si půjčit a na co ne? Aneb ne všechny půjčky jsou špatné

Obecná rada pro každého zní: Zadlužujte se co nejméně. Pokud to není nezbytně nutné, nesahejte po půjčkách.

Ty jsou dnes mnohem dostupnější než dříve, což plno lidí láká. Všichni známe případy, kdy si lidé napůjčovali tolik, že to nezvládali splácet. Půjčku spláceli další půjčkou a dostali se tak do kolotoče půjčování, ze kterého už je obtížná cesta ven. Některé nezbytné půjčky ale nejsou špatné. Jak je odlišit?



Na tuto televizi nemám, ale mohu ji mít…

A právě to je na tom tak lákavé. Mít velkou obrazovku a chytrou televizi s mnoha funkcemi, že vydá téměř za nový počítač. Krásné vybavení bytu může zpříjemnit vaše bydlení. A nejinak je tomu například u vánočních dárků: vaše ratolest nechápe, proč Kubík ze školky dostal tolik dárků, a ona ne – vždyť se přece celý rok snažila být hodná! Nebo proč si nedopřát dovolenou v tropickém ráji? Právě tyto půjčky patří mezi takové, které nejsou příliš chytré. Životnost všech těchto věcí je totiž kratší než doba splácení úvěru.



Kdy dává půjčka smysl?



Půjčovat bychom si měli na věci, které bezpodmínečně potřebujeme. Například když se nám rozbije lednice nebo pračka. To jsou spotřebiče, které každá domácnost potřebuje a půjčit si na ně dává smysl. Ale například myčka už k životně důležitým spotřebičům nepatří. Stejně tak nový kávovar nebo třeba sušička. Na takové věci bychom si měli nejprve našetřit, chceme-li je vlastnit. Není rozumné půjčovat si na vyšší životní standard, který neodpovídá vašim současným možnostem.



Kolik si můžu půjčit?



Zdravé zadlužení je ve výši maximálně 25 % disponibilního měsíčního příjmu (tedy celkového příjmu, od kterého jsme odečetli nutné výdaje – elektřina, plyn, nájem, pojistné…). Ekonomicky únosná je splátka do 50 % disponibilního měsíčního příjmu. Cokoli nad tím už může způsobit dlužníkovi značné problémy.



A kde je půjčka na auto?



Půjčka na auto je tak někde mezi tím, na co dává smysl si půjčit a na co ne. Pokud vám nové auto umožní cestu do zaměstnání za lepším výdělkem, pak půjčka dává smysl. Jste-li živnostník nebo řemeslník, i zde je půjčka na auto na místě, protože půjčovat si neustále dodávku je mnohem dražší. Pokud si ale chcete půjčit na auto, abyste jím udělali dojem na své okolí, pak je tato půjčka nesmyslná.



Půjčka na krásu

Někteří lidé si půjčují peníze nejen na nové oblečení , ale také na plastické operace. Mají tyto půjčky smysl? Když budeme vypadat reprezentativně, můžeme získat lépe placenou práci. Takže svým způsobem to smysl dává. Mnohem lepší jsou ale investice do vlastního vzdělání. Nicméně i zde je potřeba se zamyslet nad tím, zda vzdělávací kurz není příliš drahý, v jakém je oboru, jaký je průměrný plat v tomto oboru a za jak dlouho bychom ho mohli splatit.



Vlastní bydlení



Toto je jedna z půjček, která rozhodně smysl má. Pokud bydlíte v nájmu, víte, že peníze, které měsíčně platíte, se až tolik neliší od těch, které byste platili za hypotéku při pořízení vlastního bydlení. Stejně tak investice do vylepšení nemovitosti (nová okna, zateplení, kotel) patří mezi půjčky, které jsou velice rozumné. Je však potřeba pečlivě si vybrat nemovitost – dát si pozor na to, jestli se v okolí neplánuje například výstavba silnice, lakovny či čističky, které mohou znepříjemnit bydlení a snížit tak hodnotu nemovitosti.



Ještě lepší je udělat si rezervu

Za každou půjčku něco zaplatíte ve formě úroků z půjčky a různých poplatků (například za zřízení půjčky). Proto je lepší odkládat si peníze stranou z každé výplaty. Ideální je našetřit si trojnásobek svého platu a mít tuto rezervu po ruce v případě, že přijdete o práci. Když se vám pokazí pračka, jednoduše si peníze na ni vezmete z rezervy a tuto částku postupně dorovnáte. A nebude vás to stát nic navíc.