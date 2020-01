Na dálnici D1 narazila dodávka do sypače. Jeden pruh je uzavřen

V pátek brzy ráno se na 262. kilometru dálnice D1 srazila dodávka a sypač, provoz ve směru z Říkovic na Brno je veden pravým pruhem. Odstraňování nehody a policejní vyšetřování by mělo trvat až do devíti hodin. Řidič dodávky se zranil a byl převezen do nemocnice.