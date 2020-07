Na dětské tábory naběhla hygiena. Jen na Liberecku jich zkontroluje 250

Neohlášená kontrola začala zostra. Hygienici přijeli do rekreačního areálu Krakonoš v Bílém Potoce na Frýdlantsku. Pro malé táborníky zpestření dne, pro pořadatele táborů nic příjemného. Možné sankce jsou od pokuty až po úplné zrušení tábora.

"Zatím v pořádku. Úklid je prováděný," řekla Jana Pilnáčková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých z KHS Libereckého kraje. Po kontrole umýváren přišly na řadu chatky.

"Je třeba, aby vrchní postel měla zvýšenou palandu, aby děti z postelí nespadly. Malé děti do sedmi let musí spát pouze na dolních postelích," popsala Pilnáčková. Nakonec se kontrolovala ošetřovna, dokumentace a kompetentnost dospělých, například zdravotnické průkazy.

Jediným drobným nedostatkem v táboře byly látkové ručníky v ošetřovně. Pořadatelé tábora to slíbili napravit a na pokutu od hygieniků tak nedošlo.

Teplotu účastníkům měří hned poté, co přijedou. "Měřili jsme při příjezdu a preventivně vždycky přeměříme. Zatím žádná horečka nebyla," řekla táborová zdravotnice Kateřina Borisjuková.

Děti jsou rozdělené do barevných týmů, z nichž každý má svou roušku i erb. "Děckám do každého týmu jsme připravili barevnou roušku. Roušky mají na ty přesuny mimo tábořiště. Snažili jsme se, aby to bylo nějakou hravou formou," popsal Jakub Pabián, vedoucí tábora Narnie v Bílém Potoce.

"Máme na rouškách koně, tak jsme si dali jméno Rychlíci," řekl TV Nova táborník David. Další tým si dal jméno Koumáci nebo Rudí stopaři. "Lepší tábor jsem ještě nezažila," pochvalovala si tábornice Saša.

"Zkontrolovali jsme zhruba 35 akcí dětské letní rekreace. Dosud jsme udělili 2 zákazy používaní pitné vody," řekla mluvčí krajské hygieny Zuzana Balášová. K zákazům došlo na Českodubsku a Hrádecku. Jen na Liberecku mají hygienici ohlášených 250 táborů, kterými projde 16 000 dětí.