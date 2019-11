Na dovolenou letadlem? Nové linky z Prahy, ale i triky obchodníků

Koncem října začal platit zimní letový řád leteckých dopravců, který potrvá až do března příštího roku. Přibylo v něm několik nových destinací, kam se z Prahy dostanete přímým letem. Při nákupu si ovšem ohlídejte, za co vlastně platíte.

Z pražského Letiště Václava Havla se během zimního letového řádu dostanete do 121 destinací v celkem 46 zemích. Nejvytíženější zemí zůstává Velká Británie, britských metropolí, do kterých z Prahy cílí přímé lety, je hned sedmnáct. Například do Londýna míří z Prahy každý týden 93 letů.

Další v pořadí měst, do kterých se z Prahy nejvíce létá, je Moskva. Například ČSA navýšila frekvenci svých letů do ruské metropole, na moskevské letiště Šeremetěvo létá třikrát denně. „Do další ruské destinace, Petrohradu, nabízí Smartwings nově spojení denně a na trase mezi Prahou a Rostovem třikrát týdně,“ doplňuje Vladimíra Dufková, tisková mluvčí Smartwings Group, pod které spadá jak letecká společnost Smartwings, tak České aerolinie.

„Tradičně v zimním období nechybí ani přímé linky Smartwings do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. K navýšení frekvencí došlo také na letech ČSA do Kyjeva, do hlavního města Ukrajiny ČSA létá až osmkrát týdně. Nově ČSA nabízejí denní spojení mezi Prahou a Keflavíkem na Islandu také během zimního letového řádu. Dosud byla linka provozována jako sezónní v letním období,“ jmenuje Vladimíra Dufková zimní rozšíření nabídky letů.



„Mezi nová spojení patří například ukrajinský Lvov nebo Charkov, marocká Casablanca nebo kazašský Nur-Sultan,“ doplňuje ze zimní nabídky nové destinace Josef Trejbal, ředitele letenkového portálu Letuška.cz.

Češi se ale nebojí ani exotiky. „Nepravidelné charterové lety zajišťované pro cestovní kancelář směřují během zimy do mnoha dalších zajímavých destinací, např. na Zanzibar, do keňské Mombasy, do Salalah v Ománu, do Ras Al Khaimah v SAE nebo na Kapverdy,“ doplňuje Vladimíra Dufková.



Z Prahy létá šedesát leteckých společností, z toho třináct nízkonákladových. Pravidla se u nich různí, vždy si proto zkontrolujte, za co vlastně platíte. „Klienti Smartwings a ČSA si při nákupu letenky mohou vybrat hned z několika cenových balíčků na principu Branded Fares. Zákazníci si sami vybírají a platí pouze za služby, které skutečně požadují. Mohou si tak vytvořit vlastní balíček a využít pouze těch služeb, které opravdu potřebují,“ inspiruje Vladimíra Dufková.

U nízkonákladových leteckých společností bývá letenka sama o sobě levnější, platíte ale právě za doplňkové služby. Například pokud chcete konkrétní sedadlo, občerstvení, změnu letu nebo přednostní nástup. Kapitolou sama o sobě jsou zavazadla, v ceně máte většinou jen malé příruční, chcete-li větší nebo další, připlatíte si. Všechny tyto položky byste ale měli vidět vyčíslené ještě předtím, než výslednou částku odsouhlasíte a zaplatíte.

„Přibývá ovšem případů podvedených Čechů, kteří naletí na podvodné prodejce letenek a získají letenky, které vůbec neodpovídají původnímu popisu. Většinou se jedná o zahraniční portály a srovnávače. Cestující si například pořídí letenku s jedním přestupem trvajícím 3 hodiny. Po zaplacení ale obdrží letenku, která je s přestupním časem 18 hodin a ještě přes jiné město. V některých případech cestující vůbec neodletí a ani nemají šanci dostat své peníze zpět,“ varuje Josef Trejbal. Předcházet tomuhle všemu lze přitom jednoduše, stačí letenky nakupovat u ověřených prodejců a pečlivě číst podmínky, které odsouhlasujete.

Pozor také na to, u jaké letecké společnosti si let pořizujete. Bohužel stále často dochází ke krachu leteckých společností, které přitom mnohdy nabízejí místa k prodeji v rezervačních systémech do poslední chvíle. „Pokud se tak stane, že letecká společnost zkrachuje dříve, než cestující uplatní letenky, může o peníze nadobro přijít. Jediná možnost, jak lze těmto nepříjemnostem předejít, je využít pojištění pro případ krachu letecké společnosti,“ radí Josef Trejbal.

Spoléhejte se raději na letecké společnosti, které znáte a máte s nimi dobrou zkušenost. V letech z Prahy by ale byla škoda si z obav nechat ujít nabídky čtyř nových dopravců, kteří z Letiště Václava Havla od tohoto podzimu také létají. Jsou to společnosti SCAT Airlines, SkyUp Airlines, Air Malta a Arkia Airlines.