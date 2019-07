Na důležité trati vykolejil nákladní vlak, vagóny se válí kolem trati!

Podle informací na webu Českých drah omezení na místě vydrží až do pondělního pozdního večera, dá se tedy předpokládat, že jde o vážnější incident.

"Vlak Ex 556 mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní a Mariánské Lázně nejede, cestující použijí autobusy náhradní dopravy a následné vlaky .Předpokládaný čas přistavení autobusů náhradní dopravy je mezi 17:30 a 17:45 hod.," uvedl dopravce na stránkách.

A dá se očekávat, že se omezení dotkne i dalších spojů, protože vlaky mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou nejezdí vůbec a spojení mezi stanicemi obstarávají náhradní autobusy.

"Podle mých informací vykolejilo na místě kromě lokomotivy i šestnáct vagónů převážejících vápenec," řekl TN.cz mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Dopravce neuvedl, jak nákladní vlak vykolejil, pouze to, že na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Trať 170 je přitom důležitou spojnicí mezi Plzní a Chebem.

Provoz vlaků se zastavil v neděli po 17. hodině i na trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi poté, co se rychlík na přejezdu mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová srazil s autem. Omezení by tu mělo být do nedělního večera.