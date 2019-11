Konec blokování dálnice kamiony. Tady budou mít zákaz předjíždění!

Na Vysočině na dvou úsecích dálnice D1 začne od 1. prosince platit zákaz předjíždění pro kamiony. Řekl to v pátek premiér Andrej Babiš na setkání s představiteli českého stavebnictví. Na opatření se dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a policií.

Ministerstvo dopravy uvažovalo o zákazu jízdy kamionů v levém pruhu už závěrem loňského roku, kdy byla D1 zablokovaná kvůli hustému provozu a silnému sněžení. Silničáři tehdy uvedli, že za kolony na dálnici mohou právě řidiči kamionů. Vláda se nakonec rozhodla pro zákaz předjíždění jen na vybraných úsecích, namísto celoplošné platnosti.

"Na základě jednání s panem Hamáčkem a s policií zavedeme zákaz předjíždění kamionů směr Brno od 79. do 103. kilometru a směr Praha od 133. do 104. kilometru. To bude zákaz předjíždění od 1. 12.," sdělil na setkání Babiš.

Zákaz nebude mít trvalý charakter. Bude řízen proměnlivými značkami a jeho platnost bude záviset na hustotě provozu a na počasí.

Na základě tipů policistů z jednotlivých krajů ministerstvo vnitra sestavilo seznam dalších 46 úseků dálnic, kde plánují zákaz předjíždění zavést. Týkat se bude kamionů nad 12 tun a tras s hustým provozem, případně členitým terénem.

Letos v létě se vláda dohodla na rozšíření zákazu jízdy kamionů o víkendu. V dalších státech Evropy je podobný zákaz běžný. Nákladní auta by v neděli nesměla vyjet od půlnoci do 22:00, nyní mohou náklaďáky v neděli a o státních svátcích jezdit do 13:00.