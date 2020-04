Piráti se pustili do podvodníků s rouškami, Nela Slováková se brání

Upozorňujte nás na podezřelé e-shopy s rouškami, respirátory a dalším zdravotnickým materiálem, vyzvali v březnu Piráti. Nakonec obdrželi 350 podnětů. U jedenácti z nich vyhodnotili, že je to tak závažné, že podají trestní oznámení. Mezi nimi je i e-shop Neonky Nely Slovákové. Hvězda reality show ve vyjádření pro TV Nova pochybení odmítá, víc ale k případu nemůže říct.

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová společně s právničkou Adélou Šípovou, která za stranu kandiduje do Senátu, podaly na Vrchním státním zastupitelství v Praze jedenáct trestních oznámení na neznámého pachatele.

Konkrétně v souvislosti s e-shopy huglo.cz, rivalenti.cz, svetomat.cz, nenipostovne.cz, vsevakci.cz, kafar.cz, postovnezdarma.cz, postazdarma.cz, zizer.cz, rouska-na-oblicej.com a Neonky Nely Slovákové. Některé e-shopy jsou spojené se stejnými osobami.

"Lidé se nás ptali, jaká je šance, že získají zpět aspoň své peníze. Proto jsme v trestním oznámení žádali kriminalisty o pečlivost, aby výsledkem případného trestního řízení byla i možnost uplatnění náhrady škody. Je zarážející, pokud někdo vnímá pandemii jako příležitost k obohacení, a o to závažnější jsou tyto případy, kdy mezi podvedenými jsou i zdravotníci," komentuje podání oznámení Richterová.

Na problematické e-shopy upozornili Piráty třeba lékaři, kteří nutně potřebovali roušky a respirátory, ty ale ve stanovené lhůtě nikdo nedodal. V tom lepším případě se alespoň dočkali vrácení peněz.

Podrobný rozbor údajných pochybení všech e-shopů najdete v tomto dokumentu: Pirátská analýza podezřelých e-shopů s rouškami [pdf]

Pokud jde o obchod Neonky Nely Slovákové, Piráti tvrdí, že odhalili hned několik pochybností. Slováková své roušky propaguje jako ošetření aktivním stříbrem, které má chránit před nákazou. Na instagramu zveřejnila kopii údajného potvrzení o měření, které měla provést Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Škola se ale od dokumentu distancuje, její mluvčí uvedla, že rozhodně není oficiálním dokumentem školy, někdo zneužil razítko a to navíc ani neodpovídá současným normám.

Piráti rozporují i výroky Slovákové o tom, že obyčejná rouška je k ničemu, ochranu poskytují jen respirátory typu FFP3 a stejně tak roušky s aktivním stříbrem, s uhlíkem nebo nanometeriálem. Imunoložka Zuzana Bílková k tomu řekla, že stříbro má hlavně antibakteriální účinky, koronavirus je ale, jak již název napovídá, virus, před těmi nechrání. Vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl rozporoval tvrzení, že obyčejná rouška je k ničemu. Sice nechrání ani zdaleka tak jako chirurgické roušky, ale je podle něj lepší než žádná ochrana.

Prvotní stížnosti na e-shop Nely Slovákové se týkaly nedodání roušek včas. Zákazníci podle Pirátů nebyli upozorněni, že roušky nejsou skladem v Česku. Ověřit si to telefonicky nešlo, protože infolinka e-shopu je nedostupná.

Piráti také tvrdí, že evidují svědectví o tom, že zákazníkům nebyly vystaveny faktury, či faktury nešly otevřít. Případně se jich dlouhodobě zákazníci museli domáhat, a to mnohdy neúspěšně. Tvrdí také, že ví o případech, kdy nebyly zákazníkům vráceny peníze v dané lhůtě.

Redakce TN.cz samozřejmě oslovila s žádostí o vyjádření Nelu Slovákovou, ta ale případ nemůže komentovat. "A to z toho důvodu, že jsem ve věci oslovila právního zástupce, který mě bude zastupovat, protože už se toho sešlo tolik, nehledě na to, že nepravdivého, že jsem musela podstoupit tyto kroky a s právníkem budeme následně dávat vyjádření do médií," řekla Slováková portálu TN.cz.

"Ráda bych udělala jakýkoliv vstřícný krok, protože všechny věci, které jsou potřeba, máme v pořádku, ale bohužel nemohu," dodala.

Vyjádření Nely Slovákové: