Na Evropu se z Atlantiku řítí tropická bouře Théta. Láme historické rekordy

V Atlantiku západně od Kanárských ostrovů se zrodila tropická bouře Théta, která míří k Evropě. Udeřit by měla především na západním pobřeží kontinentu a Britských ostrovech. Jedná se už o 29. pojmenovanou bouři v letošní hurikánové sezóně, čímž pokořila rekord za celou historii.

Něco málo přes dva tisíce kilometrů západně od Kanárských ostrovů se v Atlantském oceánu zrodila bouře Théta. Zamířeno má k Evropě, kde udeří především na západním pobřeží a Britských ostrovech (viz mapa trasy). Střední Evropy by se nijak dotknout neměla.

Na rozdíl od své "sestry" Éty, která drtí americký kontinent, se neočekává, že způsobí devastující škody. Dorazit by měla začátkem příštího týdne a přinese s sebou pouze tlakovou níži. Přesto je Théta specifickou bouří, která zlomila dosavadní rekord.

Trasa tropické bouře Théta

Vzhledem k tomu, že se jedná už od 29. pojmenovanou tropickou cyklónu v tomto roce, je letošní hurikánová sezóna nejaktivnější v zaznamenané historii, tzn. od roku 1851, jak uvádí web Meteopress.

Satelitní snímek Théty

"Doteď se za nejaktivnější sezonu považovala sezéna 2005 s osmadvaceti (sub)tropickými bouřemi," vysvětluje Meteopress. A zatímco se Théta řítí na Evropu, osmadvacátá letošní bouře Éta, která je zároveň dvacátým hurikánem, stále "žije".

Minulý týden dorazila do Nikaragui, na kterou udeřila v podobě silného hurikánu 4. kategorie. Poté zeslábla na tropickou bouři a vrátila se do Karibského moře. Začátkem tohoto týdne zasáhla jih Floridy, přičemž meteorologové varovali, že může opět zesílit na hurikán. To se ale nyní již neočekává.

Satelitní snímek Atlantiku, kde je vidět Éta i Théta

Podle odborníka na hurikány Phila Klotzbacha je to poprvé od roku 1932, kdy se v pozdní etapě hurikánové sezóny Atlantikem proháněly hned dvě pojmenované tropické bouře. A podle webu Washington Post existuje podezření, že se v Karibském moři zrodí i třicátá letošní cyklóna se jménem.