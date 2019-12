Na Evropu se žene pořádná zima! Napadne až půl metru sněhu

Předpověď na následující dny není pro evropské státy moc příznivá. Většina z nich si užívala teploty nad nulou, to by se teď ale mělo změnit. K Evropě dorazí studená fronta, která vydrží až do Nového roku. Především na Balkáně teploty klesnou i na -8 °C, v Alpách zase bude sněžit. A mrazy dorazí také do Česka.