Na Facebook se valí žaloby! Kvůli monopolu hrozí prodej aplikací Instagram a WhatsApp

Facebook by mohl být donucen prodat svá cenná aktiva WhatsApp a Instagram poté, co Federální obchodní komise a koalice generálních prokurátorů 46 států USA podali na společnost sociálních médií žaloby, že k jejich nákupu dříve využila strategii „koupit nebo pohřbít“, kterou drží další menší konkurenty v šachu. Informace přinesla agentura Reuters.

Po středečním zahájení dvou soudních sporů se Facebook stal druhou velkou technologickou společností, která v letošním roce čelí velké právní výzvě. Už v říjnu totiž americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo společnost Alphabet (mateřská společnost Googlu) o astronomický jeden bilion dolarů, protože se domnívá, že zneužila svou tržní sílu k dosažení monopolního postavení na trhu.

Soudní spory zdůrazňují rostoucí oboustranný konsenzus o odpovědnosti společnosti Big Tech za její obchodní praktiky a poukazují na vzácný moment dohody mezi Trumpovou administrativou a demokraty, z nichž někteří se zasazovali o rozbití Googlu i Facebooku.

Facebook je obviňován z nákupu konkurentů, přičemž pozornost je zaměřena zejména na jeho dvě předchozí akvizice – nákup aplikace pro sdílení fotografií - Instagram ve výši jedné miliardy amerických dolarů v roce 2012 a aplikace pro zasílání zpráv - WhatsApp za 19 miliard amerických dolarů v roce 2014.

Federální a státní regulační orgány uvedly, že tyto akvizice by měly být zneplatněny - což je krok, který pravděpodobně vyvolá dlouhou právní bitvu, protože tyto transakce svého času posvětil FTC.

„Akce společnosti Facebook k upevnění a udržení monopolu upírají spotřebitelům výhody konkurence. Naším cílem je vrátit zpět protisoutěžní chování Facebooku a obnovit konkurenci, aby mohla prosperovat inovace a volná konkurence. “ uvedl Ian Conner, ředitel Úřadu pro hospodářskou soutěž FTC.

Podle stížnosti FTC je Facebook dominantní službou osobních sociálních sítí na světě a má na tomto trhu monopolní postavení. Tato bezkonkurenční pozice poskytla Facebooku ohromující zisky. Jen v loňském roce Facebook vytvořil výnosy ve výši více než 70 miliard dolarů a zisky ve výši více než 18,5 miliardy dolarů.

Hlavní právní poradkyně Facebooku Jennifer Newsteadová nazvala soudní spory „revizionistickou historií“ a uvedla, že neexistují protimonopolní zákony, které by trestaly „úspěšné společnosti“. Řekla, že WhatsApp a Instagram uspěly až poté, co Facebook nainvestoval miliardy dolarů do jejich růstu.

"Vláda nyní chce uzavřít dohodu a poslat americkému obchodu mrazivé varování, že žádný prodej není v podstatě nikdy ukončen," dodala Newsteadová.