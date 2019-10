Na Florenci spadl muž pod soupravu. Na místě zemřel, metro nejezdí

Ve stanici metra Florenc spadl člověk do kolejiště pod přijíždějící soupravu. Utrpěl těžká zranění. Záchranáři už mu nedokázali pomoci. Kvůli nehodě je na trase C zastaven provoz v úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání.

K nehodě došlo na trase C kolem 11 hodiny. "Do stanice metra Florenc vyrazila na pomoc osobě po pádu do kolejiště záchranářská posádka a posádka s lékařem," uvedli záchranáři na twitteru.

Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a převzal si ho koroner.

Provoz na trase C musel být přerušen. Stávající linka XC, která po dobu výluky jezdí v úseku Pražské povstání - Hlavní nádraží, je prodloužena do stanice Nádraží Holešovice. Metro C jezdí v úsecích Letňany - Nádraží Holešovice a Pražského povstání - Háje.