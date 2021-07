Na Floridě zbourali zbytky zříceného domu. Důvodem je blížící se bouře

Ve městečku Surfside na jihovýchodě Floridy zbourala v neděli večer demoliční četa za pomoci výbušnin už částečně zřícenou dvanáctipatrovou budovu. Podle starosty to usnadní další záchranné práce. Místní se navíc obávají jiné hrozby, kterou je tropická bouře Elsa.

Demolice zbytku komplexu Champlain Towers ve městečku Surfside začala pozdě večer ve 22.30 tamního času. Podle starosty Charlese Burketta byl odstřel budovy nevyhnutelný. Floridu totiž podle předpovědí měla zasáhnout tropická bouře Elsa. Informovala o tom agentura AP.



"Zdá se, že bouře, která by se k našim břehům měla dostat, je částečným požehnáním, protože urychlila celou diskuzi o možnosti demolice budovy," uvedl starosta. "Chtěli jsme se ujistit, že nad osudem budovy budeme mít kontrolu my a ne hurikán, takže ve výsledku to pro nás byla dobrá věc," dodal.

Bouře Elsa by se podle posledních předpovědí nakonec měla jihu Floridy vyhnout. I přesto tamní meteorologové varují, že obyvatelé její sílu pocítí minimálně v podobě silných větrů.



Odstřel budovy také znamená obnovení záchranných prací. Ty byly přerušeny v sobotu odpoledne, kdy byla nařízena evakuace okolních ulic. Starostka obvodu Miami-Dade Daniella Levine Cava předpokládá, že záchranný tým se na místo vrátí co nejdřív. "Jakmile je zajištěna bezpečnost objektu, záchranáři budou v práci okamžitě pokračovat," upřesnila.



Budova v Surfisde se částečně zřítila 24. června. Příčiny zřícení nejsou stále jasné. Dosud se ví o 24 obětech, mezi nimi jsou i děti. 121 lidí se stále pohřešuje.