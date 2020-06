Na Floydův pohřeb přišly stovky lidí. Nechyběly ani herecké celebrity

Tělo George Floyda se vydalo na poslední cestu. Zlatou rakev vezl přes texaský Houston na kočáru pár koní. Obřadu se zúčastnilo několik stovek nejbližších přátel a známých zesnulého. Floyda pochovali vedle jeho matky.

"Ti čtyři policisté na něm doslova klečeli devět minut a ani jeden z nich neukázal, že by měl srdce nebo duši. Není to jen vražda, je to zločin z nenávisti. Mám šťastné vzpomínky na svého strýce. Vzpomínky jsou ale vše, co mi teď zbylo," popsala Floydova neteř Brooke Williamsová.

Obřadu se zúčastnily i známé osobnosti. S písničkou vystoupil americký zpěvák a rapper Ne-Yo, mezi hosty nechyběli ani hollywoodští herci Channing Tatum nebo Jamie Foxx. "Jde o to, jak se ty protesty vyvinuly. Jsem si jistý, že když povolali vojáky do ulic a otočili se za roh, kde uviděli mladé bílé děti, jak protestují, došlo jim, že celý svět doslova explodoval lidskostí," prohlásil Foxx.

Floydova smrt Amerikou doslova otřásla. Ve stejnou chvíli jako pohřeb se na několika místech napříč Spojenými státy konaly protesty proti policejní brutalitě. I v některých evropských městech lidé vyšli do ulic, aby uctili památku zesnulého.

"Bohužel, kde je nenávist, tam může být rasismus, ukrytý i v těch nejmenších náznacích. Například když vás někdo obviní z toho, že jste jiný jenom proto, že máte zvláštní příjmení," uvedl Admon Al Habib, Syřan žijící v Itálii.

Členové amerického Kongresu už kvůli masovým protestům, které se v posledních dvou týdnech odehrály nejen ve Spojených státech, pracují na reformě policie. Její součástí by mohlo být například jednodušší odvolání členů bezpečnosti z funkce, pokud by se dopustili nějakého pochybení.