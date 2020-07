Na Gotta vzpomínají i jeho přátelé! Nazpívali dojemnou píseň

Jeden z nejdojemnějších duetů Karla Gotta a Hanky Zagorové - to je píseň "Mží.“ Zagorová ji jako poctu pro zesnulého zpěváka k jeho úterním narozeninám nyní nazpívala v nové verzi se svým mužem - operním pěvcem Štefanem Margitou.



"Ten text je opravdu nádherný. Pamatuji si, když Karel tuto písničku nahrával, tak mi říkal, že je to tak krásný text, ale že neví, jak to má zpívat. Když jsem to teď nahrával, tak jsem mu dával za pravdu,“ usmíval se Margita.



Zagorovou a Margitu pojilo s Gottem velké přátelství. To dokázal i Gott, který se třeba objevil po překonání své nemoci na tradičním vánočním koncertu Hanky Zagorové v pražské Lucerně. Dodnes má pár navíc husí kůži z únorového koncertu Marka Ztraceného.



Tam se Karel Gott objevil posmrtně na plátně a zazpíval píseň "Ta pravá.“ Zagorová i Margita stejně jako miliony fanoušků si na Karla v úterý vzpomněli.



"Myslím, že každý rok to bude stejné, protože na Karla se nedá zapomenout,“ míní Zagorová. "Měl jsem Karla strašně rád a myslím, že celý národ ho pořád velmi miluje a nikdy na něho nezapomene,“ uzavřel Margita.

