Na Haiti unesli sedm katolických duchovních, včetně dvou Francouzů

Podle agentury AFP došlo k únosu pěti kněží a dvou jeptišek v neděli ráno v Croix-des-Bouquets, což je obec, která leží severovýchodně od hlavního města Port-au-Prince. Skupina duchovních byla unesena během cesty za jmenováním nového faráře, řekl agentuře AFP otec Loudger Mazile. Dodal, že únosci požadovali za skupinu výkupné ve výši jednoho milionu dolarů. Jeden z kněžích a jedna jeptiška byli Francouzi.

Haitské úřady mají podle policejního zdroje podezření, že za únosem stojí ozbrojený gang, který si říká "400 Mawozo", který se únosy aktivně zabývá. Francouzské velvyslanectví na Haiti na žádost agentury AFP o komentář nereagovalo.

Počet únosů v Port-au-Prince a dalších provinciích kvůli výkupnému v posledních měsících prudce vzrostl, což odráží rostoucí vliv ozbrojených gangů v této karibské zemi.

"To je příliš. Nastal čas, aby tyto nelidské činy přestaly," řekl agentuře AFP biskup Pierre-Andre Dumas z haitské obce Miragoane. "Církev se modlí a stojí v solidaritě se všemi oběťmi tohoto ohavného činu."

#UPDATE Seven Catholic clergy, including two French citizens, were kidnapped Sunday in Haiti, said the spokesman of the Bishop's Conference for the island nation, which has been rocked by unrest https://t.co/ZdNhZm2w6T