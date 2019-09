Na hasičské slavnosti ve Wildwoodu se zřítily balkony, nejméně 22 zraněných

V americkém městečku Wildwood v New Jersey se v sobotu kolem šesté odpoledne zřítilo během hasičské slavnosti několik pater dřevěných balkonů. V troskách zůstali uvězněni lidé, uvádí agentura APTN.

Úřady zatím nepotvrdily počet zraněných, americká média hovoří o 22 lidech, kteří museli být ošetřeni. Celý incident se naštěstí obešel bez úmrtí. Podle svědků byly mezi zraněnými také děti.

Zřítily se balkony třípatrové budovy, příčiny nehody a stav celé budovy bude nyní zkoumat policie.

Jedenáct lidí již bylo propuštěno z nemocnice, ostatní zranění by měli být mimo ohrožení života.

Wildwood Major Collapse E baker Ave Structural collapse with multiple injuries & entrapment. USAR and Medivac. 4 Story Frame decks collapsed. Serious Injuries. NJFiremans Convention this weekend. pic.twitter.com/Vvl9SCWGHu