Na horách připadl čerstvý sníh. Na hřebenech se stále běžkuje

Aktuálně podle ČHMÚ leží sníh na horách spíše v hřebenových partiích. Na Šumavě je to od 30 do 90 centimetrů, Krušné hory mají sníh podle meteorologů už jen v nejvyšších místech.

Dobře jsou na tom stále Jizerské hory, sníh tam začíná ležet od výšky kolem 700 metrů a na hřebenech je stále kolem 50 centimetrů sněhu. Krkonoše mají také stále dost sněhu. Souvislá sněhová pokrývka začíná až kolem 900 metrů, na hřebenech je stále ale kolem 50 až 120 centimetrů.

Podobně jsou na tom podle ČHMÚ také Jeseníky a Beskydy, kde souvislá sněhová pokrývka začíná nejčastěji ve výšce kolem 900 metrů, na hřebenech je kolem metru sněhu.

"Vzhledem k těmto výškám sněhu je stále možné na mnoha místech velmi dobře běžkovat, což už koncem dubna není úplně obvyklé. Běžecké stopy se ještě upravují na některých místech v Jizerských horách, v Jeseníkách okolo Paprsku a Ovčárny a na hřebenech Beskyd, například kolem Pusteven," doporučuje ČHMÚ.

Chladné počasí vydrží na horách i v následujících dnech, sníh by tak měl odtávat pomalu. O víkendu očekávají meteorologové slunečné počasí na horách na jihozápadě, slunečno by mělo být zejména v sobotu. Na severovýchodě by mělo být chladněji, zejména v neděli by se mohly objevit přeháňky.

