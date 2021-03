Na hranicích s Polskem panují zmatky. Konzulát nestíhá radit

Karanténa, očkování nebo testy, to jsou teď nejvíc zmiňovaná slova u polských hranic. Mnozí to mají do Polska blíž než do krajského města a restrikce jim vadí. "Neví se, kdo co může, jestli někdo, kdo přijde na polskou stranu, pak musí být 14 dní v karanténě nebo naopak," sdělují lidé.

Pod neobvyklým náporem Čechů je polský konzulát, který za týden vyřídil tisíce telefonátů. "Regulace matou české občany, ale také polskou menšinu, která tady žije. Nejčastější otázka, zda můžou jet na nákupy do Polska," řekla konzulka Izabella Wollejko-Chwastowicz

Když jedu do Polska na více než půl dne, musím mít antigenní test maximálně dva dny starý, když se ale chci vrátit zpátky, musím mít test PCR ne starší 3 dny. "Do Polska jde cestovat pouze z omezených důvodů, jako je návštěva u lékaře, cesta do práce nebo péče o příbuzného, určitě ne za nákupy," sdělil k tomu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Všechny osoby, které pobývali v Polsku déle než 12 hodin, musí před vstupem tuto skutečnost oznámit krajské hygienické stanici, a to vyplněním příjezdového formuláře," dodala mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová.

Ten, kdo se vrací z Polska, kde byl déle než 12 hodin, musí jít ještě na další test. A do pěti dnů po návratu by si měl udělat PCR test. A hokej v tom mají i Poláci.

Zatímco na hraničních přechodech jsou vidět převážně české policejní hlídky, polská strana kontroluje namátkově ve vnitrozemí. "Nejsou zavedené hraniční kontroly, ale stráž hraniční s polskou policií kontroluje třeba parkoviště před velkými obchodními centry," sdělila konzulka Izabella Wollejko-Chwastowicz.

Omezení z české strany budou trvat do 21. března, z té polské do 14. března, už teď se ale spekuluje, že se protáhnou do Velikonoc.