Na hranicích USA se tvoří dlouhé fronty, lidé čekají celé měsíce!

Desítky tisíc lidí se snaží každoročně překročit hranici Spojených států. Šance, že se jim to podaří, ale v posledních týdnech klesá. Někteří zůstávají v mexických pohraničních městech i několik měsíců a ani tak nemají jistotu, že soud jejich žádosti o azyl vyhoví.

O osudu migrantů se rozhoduje na místech podobných třeba detenčnímu centru v Texasu ve Spojených státech, hned za mexickou hranicí. Je tam několik soudních místností, kde probíhají slyšení. Děti čekají stranou.

"Tahle zařízení jsou trochu jiná. Fungují sice jako běžné soudy, nacházíme se ale na hranicích, takže jsou zde patrné rozdíly. Například bezpečnost," popsal komisař ochrany hranic Mark Morgan.

Americká vláda plánuje zvýšit počet detenčních center. Od začátku roku se muselo po neúspěšném slyšení v podobných zařízeních vrátit do vlasti více než 40 tisíc migrantů. Čísla ale s velkou pravděpodobností ještě porostou.

"Nevíme, co s námi bude, protože se zákony mění každé tři vteřiny. Musíme se navzájem podporovat, protože nevíme, co se stane," prohlásila migrantka z Kuby Nataly. "My si své sny splníme. Opustili jsme kvůli tomu domov, už jsme skoro u cíle," věří další Kubánec Dany.

Situace se vyostřila poté, co americké úřady zpřísnily imigrační pravidla. Podle expertů jsou zacílená především na lidi, kteří se chtějí do země dostat ze středoamerických států, jako je například Honduras nebo Salvador. Ti totiž nově nesmí do USA, pokud při cestě do Ameriky prošli přes jinou zemi a v ní o azyl nezažádali.