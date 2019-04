Obří zemětřesení v Indonésii. Země očekává vlnu tsunami

Silné zemětřesení o síle 6,8 stupňů Richterovy škály v pátek zasáhlo Indonésii poblíž ostrova Sulawesi. Indonéská geofyzikální agentura vydala varování před tsunami, zhruba po 40 minutách ho ale stáhlo.

Felt #earthquake (#gempa) M6.8 strikes 236 km N of #Kendari (#Indonesia) 38 min ago. Please report to: https://t.co/rM0Yd2LeWp pic.twitter.com/PDyHHM3SNv