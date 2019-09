Na internetu nabízel podezřelou zbraň! Koupit ji přišli přímo policisté

"Minulý týden jsem si všiml, že někdo v inzerátu prodává flobertku, na kterou není potřeba zbrojní průkaz od 18 let. Po podrobnějším prozkoumání fotek jsem si všiml, že má v hlavni strčený náboj 22 long rifle. Tento náboj by se do této zbraně neměl dát vložit," popsal čtenář TN.cz. Ten si přál zůstat v anonymitě, říkejme mu proto pan Petr.



Na střelbu podobným střelivem je potřeba zbrojní průkaz. Prodávající ke zbrani navíc nabízel i tlumič, který patří do zbraňové kategorie A určené pro policii či armádu. Je tedy zakázaný.



Prodávajícího se elektronickou cestou zeptal, jestli jde skutečně ze zbraně střílet malorážním střelivem. "Odepsal, že to jde, že i namontovaný tlumič hluku výstřelu funguje velmi dobře. Nabídl mi před koupí možnost vyzkoušení někde v polích mimo město," doplnil Petr.

Pan Petr domluvil s prodávajícím fiktivní prodej, o kterém informoval policii. Když se mu několik dní neozvala, kontaktoval i redakci TN.cz. Policie nakonec neváhala, na prodejce si na místě počkala a zadržela jej. Z doby krátce po zadržení pochází i video.

"Policisté zadrželi muže, který je podezřelý z nedovoleného ozbrojování, zajistili u něho i nelegálně drženou zbraň. Momentálně probíhají procesní úkony a nemůžeme sdělit další informace," řekla policejní mluvčí Markéta Johnová. Podezřelý muž je ročník 1962, za nedovolené ozbrojování mu v případě prokázání viny hrozí až dva roky za mřížemi.

Policie při následné domovní prohlídce našla větší množství střelných zbraní a různých zbraňových dílů. "Zbraně a komponenty budou předmětem znaleckého zkoumání, zda jsou střelbyschopné," doplnila Johnová.

Narazili jste na podobně podezřelý inzerát? Pište na zpravy@nova.cz