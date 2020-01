Irák zasypaly extrémní závěje. Mnozí obyvatelé viděli sníh poprvé

Nečekaná sněhová nadílka v zemi, jejíž průměrná roční teplota neklesá pod dvacet stupňů, překvapila obyvatele města Haji Omeran v iráckém Kurdistánu. Zatímco na většině území Iráku panují teploty kolem patnácti stupňů a slunečné počasí, zde se v polovině ledna teploty přiblížily až k nule a v noci dokonce padnou až k minus deseti stupňům. Mrazivé teploty pak provází i husté sněžení.

Winter season has hit Haji Omeran town, located on the border of South/Eastern Kurdistan, Erbil Province ( Baxtiyar Qadir for Rudaw). pic.twitter.com/k619av1rPU — #GreaterKurdistan (@Kurdistan_612) January 26, 2020

Kurdská hornatá oblast je jedinou částí země, kde se sníh občas objeví. Například v hlavním městě Bagdádu bývá sníh naprostou raritou, naposledy ho tu viděli v roce 2008.

Zatímco někteří obyvatelé si sněhové vločky užívají s dětinskou radostí, jiným při pohledu na několikametrové závěje, které pohřbily jejich auta a vchody domovů, tuhne spíše úsměv na rtech.

*world* thick snow and ice on Haji omran, Kurdistan, Iraq yesterday, Jan 24th. Thanks to Zakarya Salah for the report - posted with permission. pic.twitter.com/kW5m1sRMpZ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 25, 2020