Na jihu Čech roste počet nakažených cizinců. Přijíždějí sem za prací

V Jihočeském kraji podle hygieniků přibývá cizinců - především Ukrajinců - s nákazou koronavirem. Do České republiky přijíždějí za prací, zaměstnavatelé proto musí po zahraničních pracovnících z určitých zemí požadovat negativní test.

"V posledních dnech zaznamenáváme i u nás v jižních Čechách, které jsou dosud krajem s nejnižším relativním i absolutním výskytem Covid-19 v celé ČR, případy pozitivity zahraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků," informovala ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Aktuálně je v kraji 16 pozitivních pacientů s Covid-19. Od 9. července přibylo deset nových případů, přičemž více než polovinu z nich tvořili Ukrajinci. Poslední případ jihočeští hygienici evidovali v sobotu.

"Jednalo se o muže ukrajinské národnosti, který byl testován při příjezdu do České republiky jako samoplátce. Nyní zůstane v nařízené domácí izolaci na Táborsku," uvedla Kotrbová. U zahraničních pracovníků nastává ten problém, že sice pracují v České republice, ale mohou jet navštívit svou rodinu do své rodné země. Tam se nakazí a vrátí se do ČR pozitivní.

"Upozorňuji proto jihočeské zaměstnavatele na povinnost vyžadovat u zahraničních pracovníků z vybraných zemí od pondělí 20. července negativní test na Covid-19. Výsledek testu nesmí být starší čtyř dnů a tato povinnost se z unijních zemí vztahuje mimo jiné na občany Rumunska, Bulharska a Portugalska a též na občany mimounijních zemí, například Ukrajiny," vysvětluje Kotrbová.

Ze stávajících 16 případů v Jihočeském kraji je jich šest evidováno na Jindřichohradecku, po čtyřech na Prachaticku a Táborsku a dva na Písecku. Ostatní okresy jsou aktuálně na nule.

V celé České republice je momentálně přes 4 700 pacientů s Covid-19. Během soboty přibylo 113 případů. Už pět dní se tak denní přírůstek drží nad stovkou, nicméně čísla postupně klesají. V pátek přibylo 130 nově nakažených koronavirem, dny předtím byl přírůstek ještě vyšší.

Situace je nejvážnější v Moravskoslezském kraji, kde od pátku platí opět přísná opatření. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: