Na jižní Moravě začal odvoz sutin. Na skládkách jich leží přes 210 tisíc tun

Hotovo a úplně uklizeno by na jihu Moravy mělo být do konce dubna příštího roku. Už z toho data je patrné, o jak velké množství sutin se jedná.

Hromady sutin jsou vysoké i přes deset metrů a aktuálně na nich pracuje těžká technika. Stroje teď třídí největší kusy materiálu, například velké kusy betonu, dál se pak bude vybírat komunální odpad, dřevo a šrot. A to je jen prvotní hrubé síto.

Velké bagry pak vystřídají speciální linky, které mají vytřídit kusy plastů, kovy a další materiál. Také se ale počítá s tím, že se do akce zapojí i lidská síla, protože stroje všechno nezvládnou.

Odpad se vozí na skládku do Otrokovic na Zlínsku, ale těch míst, kde skončí, je více. Co se týče nebezpečného odpadu, jako je například azbest, tak ten se bude svážet na jedno místo a potom se má odvézt k likvidaci do speciálních zařízení.