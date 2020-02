Na karneval za Gretu Thunbergovou! Copatý převlek je hitem internetu

Podle reakcí přispěvatelů na sociálních sítích se celá řada fanoušků touží alespoň na malou chvíli stát Gretou Thunbergovou. Paruky v Gretině stylu i její typickou žlutou bundu nabízí mezi kostýmy například německý web funshop.

Základem kostýmu, ve kterém budete nepřehlédnutelní na každém karnevalu či kostýmovém průvodu, je hnědá paruka s dlouhými copy. V případě, že máte své vlastní vlasy správné barvy a navíc dostatečně dlouhé, stačí podle tipů zkušených cosplayerů už jen zaplést trvale udržitelné copy.

#GretaThunberg costume for all your #cosplay needs! pic.twitter.com/dpK1QwOgKq