Na kemp u Plzně si lidé stěžovali. Tohle tam objevil inspektor TV Nova!

Kemp patřící soukromé společnosti zažil personální zemětřesení. Už ho vede jiný správce. Před lety rekreační zařízení, které leží hned vedle dálnice mezi Plzní a Prahou, prý bývalý majitel nechal úplně zchátrat. A to se pak všechno těžko dohání.

Návštěvník tak v kempu narazí i na místo označené červenobílou páskou, která vypadá jako policejní. "Vypadá to jako místo činu, ale jen tu probíhá rekonstrukce těch chatek, které byly v dezolátním stavu," uklidňuje správce Autokempu Ejpovice Martin Neckář.

Nábytek je už vyházený, prázdninový inspektor by chatky raději zboural a postavil nové. "Je vidět, že to konečně někdo dostal pořádně do ruky, tak s tím drobet zacvičil," těší turistu Jana Sporysze.

Větší bistro, kemp aréna

Neckář vysvětlil, že nově je vyšší také kapacita zahradního bistra - 140 lidí. "Významně jsme změnili sortiment, snažíme se dělat vstřícné kroky," popisuje správce.

Nově je také zamezeno vjíždění aut, takže mohla vzniknout jakási kemp aréna, kde se děti i dospělí můžou cítit v bezpečí. Rozšíření se dočkalo i zázemí pro děti.

Hygiena v kempu v Ejpovicích

Problémem jsou nefunkční sprchy, které jsou stále v renovaci. "V karavanu máme sprchu, tak zatím v karavanu," popsala turistka Vlasta Sporyszová způsob, kterým si hygienu dopřává.

Anketa Jak se vám líbilo v autokempu v Ejpovicích? Byla to paráda, dávám za jedna 0 0 hlasů Za dva, pár much by se našlo 0 0 hlasů Dávám trojku, byl to průměr 100 1 hlas Za čtyři, nebylo to nic moc 0 0 hlasů Za pět, hrůza 0 0 hlasů Hlasovalo 1 lidí.

Správce nefunkční sprchy před inspektorem nezatajil, ačkoliv to vypadalo, že se mu do exkurze moc nechce. A chvíli také trvalo, než od dveří do umývárny našel pasující klíč.

Umývárna vypadá čistě. Včetně umyvadel a sprchových koutů. Ženy ale chtějí kvalitnější zrcadla. Prý jsou totiž vypouklá a dělají je tlustší, než ve skutečnosti jsou.

Kontrola chatek - vybavení už bez příplatku

Kontrola chatek nedopadla vůbec zle. Přespí v nich maximálně čtyři nocležníci. "Standardně už dáváme lidem povlečení, mají tady lednici, rychlovarnou konvici v jednotné ceně. Dřív to bylo za příplatky," říká správce kempu.

Jídlo a pití

Kemp má vlastní restauraci a turistům obědy zhruba za stovku chutnají. K mání je třeba steak, buchtičky se šodó nebo gulášová polévka.

Vodní sporty i pro začátečníky a další vyžití (nejen) u vody

Na jezeře mohou odvážlivci přičichnout k vodnímu sportu. A zvládnou to prý i nováčci bez zkušeností. "Vždycky pomáhá, když ten člověk jezdil na snowboardu nebo skateboardu, to jsou podobné sporty. Ale i když nemá žádné zkušenosti, tak za tu hodinu se rozjede tak, že to zvládne na druhou stranu a zase zpátky," má jasno instruktor.

Kemp také hojně navštěvují rybáři a cyklisté. Vede tudy totiž páteřní cyklostezka. "Ejpovické jezero je bývalý důl na železnou rudu a v podstatě to začalo tak, že se zatopil lom hluboký 47 metrů. Podle mých informací ten kemp začali budovat potápěči jako jakousi výcvikovou základnu," přidává zajímavý střípek z historie správce areálu.

Ceny za ubytování v kempu v Ejpovicích a hodnocení

Chatka přijde na noc na 880 korun, velké stany na 80 a parkování na padesátikorunu. Karavan na noc tu stojí 150 korun, přípojka k němu 80 korun, pes půlku této částky. Prázdninový inspektor drží kempu Ejpovice palce a dává mu bronzovou medaili.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz. Děkujeme!