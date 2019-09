Na Klatovsku nemilosrdně odstřelili labutí pár! Zbyla po něm mláďata

Na rybníce ve Stromovci, který je částí obce Hradešice na Klatovsku, letos po spoustě let zahnízdily labutě. Místním obyvatelům nečekaní návštěvníci udělali radost a chodili se na ně s dětmi dívat. V neděli však labutí pár viděli naposledy.

Při honu na kachny totiž obě dospělé labutě jeden z lovců nelítostně odstřelil. V rákosí po nich zbyla čtyři mláďata. To vše se odehrálo před zraky místních lidí, mezi kterými byl i starosta Hradešic František Balíček.

"Na ten rybník létají labutě každoročně. A letos zhruba po třiceti až pětatřiceti letech zahnízdily a vyvedly mladé. Labutě si brzy na lidi zvykly a začaly vyvádět mladé i na břeh. Lidé tam chodili a po celou tu dobu je sledovali. No a v neděli začal na rybníce poplatkový lov," řekl redakci TN.cz František Balíček.

"Na tom rybníku byly nasazené uměle odchované kachny, které neumí moc létat a které se musí krmit, dokud nezačne lov. V neděli tam tedy přijeli poplatkoví lovci, aby ty kachny vystříleli. A protože moc nelétají, tak na ně lovci musí najíždět lodí a donutit je, aby se zvedly. Šli jsme se tam podívat, jak se budou chovat labutě," popsal událost starosta.

"Když lodě najížděly na kachny, labutě odvedly mladé do rákosí a samy vypluly ven, aby chránily své teritorium. Lovci na lodích je vyplašili, takže se labutě zvedly a když byly asi deset metrů nad vodou vzdálené zhruba dvacet metrů od prvního střelce, tak ten je okamžitě dvěma ranami zastřelil," uvedl Balíček.

Starosta jednoznačně vyloučil, že by lovec labutě zastřelil omylem při snaze zasáhnout kachny. "Ty labutě letěly osamoceně za sebou. Nejdřív spadla jedna, za dvě vteřiny druhá. Až po dlouhé době se začaly zvedat kachny. Nikdo nemůže tvrdit a hájit se, že to byl omyl. To je nesmysl," dodal Balíček.

Rozhorčený starosta přinutil lovce, aby jim labutě vydali kvůli důkazům. Jejich mrtvoly si odvezli pracovníci záchranné stanice Ekocentrum ze Spáleného Poříčí. "Ta těla jsme poslali na pitvu, aby se tam prokázalo cizí zavinění, což bylo zřejmé. To koneckonců všichni viděli. Pitva to potvrdila," řekl redakci TN.cz Petr Jandík ze záchranné stanice.

"Mláďata zůstala na rybníce. Bála se a schovala se do rákosí, někde tam teď jsou. Ale ta mláďata už jsou velká a vzletná, my předpokládáme, že se o sebe sama postarají. Už jsou skoro dospělá. Jinak bychom je museli odchytit a odvést na stanici. Ale jak říkám, nebylo to nutné," vysvětlil Jandík.

Případem se začal zabývat i krajský úřad, který dal podnět České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Ta ho nyní prošetřuje. "Obecně lze říci, že labuť není sice zvláště chráněným druhem, ale spadá pod ochranu volně žijících ptáků na základě zákona na ochranu přírody a krajiny. Nesmí se například vyrušovat v hnízdění, ničit jejich hnízda, usmrcovat atd.," uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

"Podle tohoto zákona hrozí lovci pokuta až 20 tisíc korun. Právnické osobě dokonce až milion korun," dodala Nastoupilová. Místní obyvatelé tvrdí, že střelcem měl být cizinec z Německa. Celý lov podle starosty organizovala firma, kterou odmítl jmenovat.