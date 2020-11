Na kolik letos vyjde vánoční cukroví? Slova expertů vás možná překvapí

Reportéři TV Nova se vydali do obchodu na nákup. Zaměřili se na základní suroviny, ze kterých se pečou nejznámější druhy vánočního cukroví. Namátkou pracny, vanilkové rohlíčky nebo linecké. Zajímalo je, jak dopadnou ve srovnání s cenami loňskými. Na první pohled bylo patrné, že obchodníci potřebují prodávat, a přišli se slevami.

Nízké ceny chválí i ostatní nakupující. "Já bych řekla, že slevy jsou velké, dá se vybrat," vyjádřila se jedna z dotazovaných zákaznic. S cenami surovin mají největší zkušenosti profesionálové z cukrářských provozoven.

"Co si myslím já, že šlo nahoru, to jsou ořechy a takové to doplňkové na cukroví, jako je med. Ale jinak jsme zvyklí, že ceny surovin průběžně celý rok jdou nahoru," popsala spolumajitelka cukrářské výrobny Ondra v Dlouhé Lomnici Věra Ondrová.

Pro ty, kteří ještě nezačali péct a suroviny budou teprve nakupovat, mají ale ekonomové nakonec skvělé zprávy. V porovnání s loňským rokem určitě hlouběji do kapes muset sahat nebudeme.

"Při pečení cukroví se nemusíme obávat výrazného zvyšování cen. Základní potraviny stojí stejně nebo dokonce méně než v loňském roce," tvrdí ekonom Štěpán Křeček.

Když srovnáme loňské ceny s letošními, například kilogram másla zlevnil přibližně o 30 korun. Levnější jsou i vejce. Hladká mouka a cukr stojí takřka stejně. Zdražily naopak vlašské ořechy, na kilogram asi o 15 korun. Nejvíc ušetříte, když se dáte do pečení vanilkových rohlíčků – 70 kusů přijde na 66 korun, loni to bylo o bezmála desetikorunu víc. To samé přibližně platí o lineckém cukroví. Pracny vyjdou zhruba stejně.

Ekonomové ještě upozorňují, že celosvětově velký je nedostatek vanilky a je těžko k sehnání. Reportér TV Nova v karlovarském obchodě vanilku sehnal, ale za jediný lusk si prodejce žádal 110 korun. A to dokonce po slevě. Původní cena byla 170 korun.