Na kolik vyjde lístek na trajekt? Reportér se vydal na ostrov Brač

Štáb má ze sebou už stovky kilometrů. Šest dní strávil prozkoumáváním chorvatských koutů. Makarská riviéra se začala pomalu plnit českými turisty, kteří přijíždějí za mořem i za horami. "Asi do toho nevlezu dneska, je to studený," okomentoval vodu jeden z českých turistů. Jiní si ale moře pochvalují a prázdné rozhodně není. "Voda je úžasná," popsala další z turistek.



Reportér se ale vydává dál. Jeho cíl je jasný, ostrov Brač, městečko Bol a pláž Zlatni rat. Aby se tam dostal, je třeba sehnat lístek na trajekt. Jednosměrný lístek pro dva a osobní auto vyjde na 600 korun. Trajekt běžně jezdí pětkrát denně, aktuálně ale pouze třikrát, pandemie se totiž podepsala na počtu zájemců o převoz.



Na palubě byli Chorvaté, Bosňané, Němci, Poláci, Slováci, ale i dost Čechů. "Je to tam nádherný, čistá voda, jezdíme tam každý rok," popsala česká turistka Brač, na který zamířila. Do Bolu je to z přístavu půl hodiny cesty.



