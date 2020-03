Na koronavirus zemřel Alan Merrill, spoluautor hitu I Love Rock ‘n’ Roll

"Myslel si, že má chřipku," napsala. "Nepředpokládáte, že by se to mohlo stát vám nebo vaší silné rodině. Zůstaňte doma, pokud ne kvůli sobě, tak kvůli ostatním. Kvůli mému tatínkovi. Tohle je skutečné," uvedla.

"Měl si ještě spoustu dalších let, které sis měl užít. Tolik let, aby ses smál a vtipkoval. Opakoval své příhody znovu a znovu," napsala na svém facebookovém účtu.

Rodák z New Yorku nejdříve vystupoval s The Lead. Proslavil se ale až v roce 1974 s londýnskou rockovou kapelou The Arrows. Ta byla na vrcholu slávy především v 70. letech, kdy vydala své album First Hit (1976).

Píseň I Love Rock 'n' Roll, která se stala celosvětovým hitem, napsal v roce 1982 Alan Merrill a Jake Hooker. Postupem času tento song přezpívalo mnoho umělců, včetně Britney Spears.