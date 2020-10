Na Covid zemřel mladý muž! Podíl mrtvých mezi staršími lidmi dále roste

Od 14. dubna přibyli tři mrtví ve věku 25 až 34 let, jeden z nich minulý týden. Jednalo se o muže, podle informací TN.cz se narodil v roce 1990. Ministerstvo zdravotnictví ovšem odmítlo věk potvrdit.

"Ministerstvo zdravotnictví, potažmo Ústav zdravotnických informací a statistiky, s ohledem na ochranu osobních údajů nesděluje informace o jednotlivých osobách nebo případech," uvedl mluvčí ministerstva Martin Novotný.



Jinak se statistiky zemřelých podle věku evidovaných ministerstvem zdravotnictví nijak výrazně nemění. Rozdíly se ovšem najít dají. Zatímco se v dubnu lidé do 64 let na celkovém počtu mrtvých podíleli 13 procenty, nyní jejich podíl klesl na osm procent.

Statistika zemřelých podle věku:



Nejvíc se zvýšil podíl zemřelých ve věku 64 až 74 let, a to o šest procent, rostl i podíl ve věkové skupině 74 až 84 let, a to asi o tři procenta. Ovšem asi o čtyři procenta klesl podíl zemřelých ve skupině nad 85 let. Podobně jako v dubnu zatím ministerstvo zdravotnictví neeviduje žádná zemřelé mladší 24 let.



Zatímco v dubnu byly počty zemřelých s Covidem v jednotlivých krajích ani ne na třetině počtu zemřelých v Praze, 19. října se už tři kraje dostaly přes polovinu. Patří tam Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Statistika zemřelých podle krajů:



Zatímco v Praze se celkový počet mrtvých v říjnu zvedl asi na trojnásobek dubnového počtu, tak v Moravskoslezském je to více než desetinásobek a v Jihomoravském kraji je to téměř desetinásobek. Největší poměrný nárůst je ve Zlínském kraji, kde počet zemřelých vzrostl 46násobně. V dubnu tam ale byl jen jeden mrtvý, nyní jich je tam 46.



