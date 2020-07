Na Kutnohorsku se zpřísňují opatření, Jihlava svolává krizový štáb

Jako by se čas vrátil o dva měsíce zpátky. V restauracích musí lidé dodržovat odstup alespoň dva metry. U stolu mohou sedět maximálně čtyři s výjimkou členů domácnosti nebo blízkých a častěji musí používat dezinfekci. Na venkovní akce nesmí víc než 300 lidí. Na ty pod střechou je limit 200.



Na Kutnohorsku jsou od půlnoci z pátku na sobotu zakázány návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory. Omezení platí i na koupalištích, kde může být maximálně 500 návštěvníků a ti musí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.



Ani déšť a povinnost nosit roušky ale turisty neodradily od návštěvy oblíbeného chrámu svaté Barbory v Kutné hoře. "Měli jsme trochu takový zvláštní pocit, ale ono je to v okolních vesnicích, tak by to nemělo mít vliv," řekla jedna z návštěvnic. "Včera zavedli opatření, tak nevím, jestli to všichni vědí, ale co jsme viděl, tak lidi roušky měli," popsal v sobotu návštěvník.



"V pátek jsme měli 39 případů. Během soboty nám naběhlo dalších sedm. Celkem jich je 46," objasnila mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamounová.



Dalším ohniskem je Jihlava. Z nedalekého Větrného Jeníkova, kde jsou skoro dvě desítky nakažených, se nákaza rozšířila do jihlavského domova pro seniory i tamní nemocnice. Podle sobotních výsledků testů mají koronavirus čtyři ošetřovatelé a nejméně jeden klient. "Zavedli jsme opatření v jihlavské nemocnici tak, aby se nákaza nerozšiřovala," prohlásil Jiří Kos z KHS Vysočina.



Kvůli nově nakažené spolupracovnici bude muset na jihlavském magistrátu na testy 70 lidí. Vedení radnice na pondělí svolává krizový štáb. Na úřadu a možná i v městské hromadné dopravě se budou muset znovu nosit roušky. Zakázané jsou až do odvolání návštěvy i v několika jihlavských sociálních zařízeních a domovech pro seniory.