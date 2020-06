V Tokiu dbají na bezpečnost a doporučený rozestup do takové míry, že na tamním letišti zavedli elektrické přepravní vozíky. Jsou určeny pro osoby se špatnou mobilitou. Nové vozíky jsou plně automatizované, stačí se posadit, do vestavěného tabletu zadat místo, kam člověk chce jet a vozítko ho tam odveze. Na to, jak taková jízda vypadá, se podívejte na videu.