Na maminky s kočárkem útočí muž s nožem! Zabiju vám děti, hrozí

Paní Kristýna chodí se svým pětiměsíčním synem po sídlišti Petržalka v Bratislavě pravidelně. Nedávno prožila chvíle hrůzy. Nejen na ni, ale i na její dítě zaútočil muž.

"Začal mě chytat za ruku, vulgárně nadávat. Tak jsem ho od sebe odstrčila. Vtom kopl do kočárku. Chytla jsem malého, ten začal strašně plakat, jelikož spal a lekl se," popsala situaci paní Kristýna.

Dále dodala, že se v tu chvíli nemohla ani ujistit, jestli je její syn v pořádku. "Muž šel stále ke kočárku, že mi zabije dítě, vytáhne nůž a zabije ho," řekla vystrašená maminka. Podobných útoků se odehrálo už několik. Dohromady měl dotyčný napadnout až jedenáct žen.

Útočníka proto na sídlišti lidé velmi dobře znají. "Bydlí vedle ve vchodu. O muži tam ví každý. Potyčky jsou na denním pořádku," doplnila Kristýna. Souhlasí s ní i další obyvatelé Petržalky. "Někteří lidé se bojí chodit do domu i zadním vchodem. Je to vysoký chlap a asi i fyzicky zdatný," vysvětlil portálu tvnoviny.sk jeden z obyvatel.

"Osobně jsem byl při tom. Venčil jsem psa v parku. A prostě jak přišel s nožem, tak jsem za ním šel a křičel na něj, co tu dělá, tak pak odešel. Tyto incidenty jsou tu každou chvíli," řekl další muž.

Po útoku na syna paní Kristýny policie muže zadržela a zahájila trestní stíhání pro nebezpečné vyhrožování. Později však útočníka pustila na svobodu. "Přišlo nám vyrozumění, že ho musí pustit, jelikož je muž nemocný. Psychiatr se vyjádřil, že je nebezpečný pro společnost. Všichni se tu bojíme chodit s dětmi ven za bílého dne," dodala paní Kristýna.

Prokuratura trestné stíhání pozastavila kvůli tomu, že byl muž v době útoku nepříčetný. Dále zajistila převoz obviněného do nemocnice, kde by se měl stále nacházet. Brzy by však měl opět chodit po sídlišti.

"Není normální, aby policie, psychiatr i prokurátor nechávali takového člověka pobíhat po ulici. Jak je v tomto státě zvykem, věci se začínají řešit, až když se něco stane," rozčiluje se Kristýna. V okolí Petržalky je také mateřská i základní škola. Rodiče se tak stále bojí o své děti.