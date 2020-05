Na Mělnicku vyrostl první zdvižný železniční most u nás! VIDEO stavby

Celá akce trvala čtyři hodiny, na zrychleném videu to ale vypadá jako brnkačka. Přesun mostu přitom musel zajistit největší jeřáb v Česku. "Je to první železniční zdvižný most v České republice," pochlubil se pak zástupce ředitele Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Obřímu jeřábu pomáhal ještě jeden jeřáb, který na něj postupně umístil 240 tun protizávaží. Jen megajeřáb muselo do Lužce navozit 43 kamionů, technici ho skládali týden. Se závažím i mostem má hmotnost tisíc tun. "Nosnost se dostala prakticky na hranici," doplnil Bukovský.

Ocelový most je dlouhý 30 metrů, široký šest a váží 140 tun. Jeřáb i s mostem musel nejprve část úseku ujet. Teprve pak se jeřáb s mostem mohl otočit a s milimetrovou přesností ho usadil do připravených obřích ložisek, kde ho technici připevnili.

Železniční most budou zvedat obří hydraulické pístnice ukryté v betonových výdutích. "Bude se zdvihat o tři metry, bude ovládán z pět kilometrů vzdáleného velína zdymadla v Hoříně," uvedl Bukovský.

A protože je to první most svého druhu v Česku, nebylo podle čeho ho projektovat. Museli se proto inspirovat v Holandsku a vypadá to, že Lužec se stane díky ojedinělému technickému skvostu vyhledávaným turistickým cílem. "Je to zážitek, taky se to nezvedá každý den," popsal jeřábník Jiří Stárek.