Udělal by to každý, tvrdí Ivo, který zachránil autobus po kolapsu řidiče!

Ivo Raisr je skromný a o slávu zjevně nestojí, přesto se o něm od pondělního rána mluví snad ve všech koutech Česka. Byl jedním ze zhruba 50 cestujících, kteří jeli autobusem z Liberce do Prahy. Na dálnici u Hodkovic nad Mohelkou řidič zkolaboval a nebýt pohotové reakce pana Iva, mohla cesta dopadnout tragicky.

Reportérovi TV Nova se podařilo hrdinu vypátrat. Pan Ivo tak prozradil, jak dramatická cesta probíhala. "Pracoval jsem zrovna na počítači a nevnímal okolí. Najednou mě probrala hrozná rána, autobusem to zatřáslo, tak jsem zvedl hlavu a viděl jsem řidiče bezvládně ležet v uličce. Autobus v tu chvíli tudíž nikdo neřídil," popsal chvíle hrůzy pan Ivo.

"Musel jsem se rychle rozhodnout, co dělat, protože jsem seděl nejblíž. Takže jsem skočil na sedadlo řidiče a začal jsem řídit autobus, aby nesjel někam do příkopu nebo aby nenarazil do svodidel. Když jsem ho dostal pod kontrolu, zjistil jsem, že řidič má vklíněné nohy do pedálů, a tak se nedalo brzdit. Proto jsem šťouchnul do pána za mnou, aby pomohl odtáhnout řidiče," pokračoval pan Ivo.

"Samotnému mu to ale nešlo, takže jsem ještě poprosil jednu slečnu, aby mu pomohla. Po pár sekundách se jim to podařilo. Posadili řidiče na sedačku a já mezitím řídil autobus, abychom do ničeho nenarazili. Pak už tam byla vidět odbočka na Hodkovice. Odbočil jsem z dálnice pryč, kousek odtamtud je benzínka, tak jsem tam zastavil," řekl pan Ivo.

"Řidič už byl mezitím při vědomí, takže mi poradil, kde se zatahuje ruční brzda. Chvilku jsme zápasili s otevíráním dveří, protože ty přední byly trochu poškozené. Naštěstí šlo zadními dveřmi vystoupit. Zavolali jsme záchranku, policii a dispečink RegioJetu, aby poslali náhradní autobus.

Pan Ivo přiznal, že mu zatím příliš nedochází, že zachránil padesát lidí. "Já myslím, že kdyby na mém místě seděl kdokoliv jiný, tak by se pokusil udělat to samé. Viděl by, co je potřeba udělat, skočil by za volant a řídil ten autobus," svěřil se a dodal, že si dokonce tak trochu splnil svůj sen. Vždycky si totiž přál řídit autobus. To se mu dneska podařilo - i když bez papírů a v nouzové situaci.

Redakci TN.cz se podařilo kontaktovat i další z cestujících Kláru, která pomohla zabránit tragédii. "Řidič začal sjíždět vpravo, poté zkolaboval. Pán z první řady si šel rychle sednout za volant, zatímco já, moje kamarádka a ještě jeden muž jsme se snažili vytáhnout řidiče, protože měl nohy u pedálu. Tím pádem nemohl pán zabrzdit," popsala incident Klára.

"Poté zastavil na benzínce a všichni jsme vystoupili z autobusu. Pomohli jsme také panu řidiči a ptali se ho na základní otázky, když se probral, například jak se jmenuje a kde je," dodala Klára.

Dopravu z Liberce do Prahy zajišťovala společnost RegioJet, jednalo se však o posilový spoj. Autobus tak patřil dopravci Majaagency. RegioJet na místo okamžitě vyslal náhradní spoj, tentokrát to byl jejich vlastní autobus.

"Od policie jsme si také vyžádali kontakt na statečné cestující a naše paní ředitelka Ivana Kašická s nimi určitě bude ve spojení, protože jim chceme osobně poděkovat a případně jim i věnovat jízdenky na naše spoje nebo něco podobného," sdělila redakci TN.cz mluvčí RegioJetu Alžběta Nečasová.