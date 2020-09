Na Menzela vzpomínají tisíce lidí. Odpusťte nám, říká režisér Strach

"S ním to byla vždy radost, i když on měl pocit, že jemu to radost nedělá. Pracovat s ním byl pro mě přínos, protože jsem se něco vždycky dozvěděl," vzpomíná herec Jan Kanyza, se kterým se potkali mimo jiné na natáčení seriálu Hospoda. Odchod režiséra zasáhl širokou hereckou veřejnost.

Na Menzela zavzpomínali po jeho smrti i kolegové režiséři. Například Jan Hřebejk. "Když jsme se na tu filmovou školu hlásili, tak sme chtěli být buď Věra Chytilová, nebo jako Jiří Menzel. Takže to byl určitě ten člověk, který v našem oboru, jak lze krásně zhodnotit, měl dar oslovit široké publikum," řekl Hřebejk.

"Naše zpupná generace ho vyštípala z místa vedoucího katedry režie FAMU. Nikdo neměl koule se ho tehdy zastat, včetně mě. Vyčítám si dodnes, že jsem mlčel. Odpusťte nám, Jirko, jsme jen h*vna u cesty," prohlásil režisér Jiří Strach.

Jiří Menzel zanechal hlubokou vzpomínku i v srdcích veřejnosti. Na profilu jeho manželky Olgy se sešly tisíce kondolencí. Hlavně pod zprávou oznamující skon režiséra.