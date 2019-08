Lidé zavlekli na Měsíc živé tvory, mohou tam přežít stovky let!

Tisícovky malých tvorů, kteří neměří více než jeden milimetr, žijí nyní na Měsíci. A měl je tam přivézt člověk. V to alespoň věří organizace Arch Mission Foundation. Ta letos na jaře poslala do vesmíru na palubě izraelské sondy Berešit, která havarovala na zemské družici Země při pokusu o přistání, mimořádně odolný organismus – želvušku.

Podle webu americké televize CNN se organizace Arch Mission Foundation pokoušela na palubě sondy Berešit vytvořit jakousi Noemovu archu či zálohu pro Zemi. Ta obsahovala disky s daty o naší planetě, vzorky lidského a zvířecího DNA, vzorky rostlinných buněk a právě náklad dehydrovaných želvušek.



"Zvolili jsme je (želvušky, pozn. red.), protože jsou mimořádné. Jde o nejodolnější formu života, kterou známe. Mohou přežít jakoukoliv přírodní katastrofu. Umí přežít ve vesmírném vakuu," řekl CNN Nova Spivack, spoluzakladatel organizace.



Želvušky jsou také schopné přežít až tisíckrát větší hodnoty radiace než člověk. Nevadí jim extrémní mrazy ani horka. Vědci je na Zemi objevili jak v permafrostu, tak v sopečných kráterech. Tyto organismy mají schopnost snížit obsah vody v těle na pouhá 3 % a zastavit tak svůj metabolismus – tento stav se nazývá anabióza. Díky ní jsou při nehostinných podmínkách schopné přežít desítky až stovky let. Aby želvušky opět ožily, stačí jim dodat vodu.

Vědci věří, že přestože sonda ztroskotala, zůstal náklad nepoškozen. "V budoucnu by ho naši potomci nebo nějaké inteligentnější formy života mohli vyzvednout a ze vzorků DNA a buněk by nás i ostatní živočichy a rostliny mohli naklonovat a obnovit tak zemský život," dodal Spivack. Pokud je však náklad poškozen, je pravděpodobné, že jsou to právě želvušky, které náraz přežily a jsou tak nyní prvními trvalými obyvateli Měsíce, které na jedinou přirozenou družici Země přivezl člověk.